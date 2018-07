Maria Lenk, da natação, foi a primeira brasileira nos Jogos

A primeira brasileira a competir nos Jogos Olímpicos foi a nadadora Maria Lenk, em Los Angeles-1932. De lá para cá, 16 medalhas olímpicas foram conquistadas pelo País graças ao esforço feminino. Em Atlanta-1996, as mulheres brasileiras subiram ao pódio pela primeira vez: ouro no vôlei de praia para Jacqueline e Sandra Pires e prata com Adriana Samuel e Monica Rodrigues; prata para o basquete feminino, com Paula e Hortência; além do bronze para o vôlei.

A primeira medalha individual foi no judô, com Ketleyn Quadros, bronze em Pequim-2008. Nos mesmos Jogos, Maurren Maggi ganhou o primeiro ouro individual, no salto em distância. Feito repetido por Sarah Menezes, no judô, em Londres-2012.

O vôlei feminino brasileiro foi medalha de ouro nas duas últimas olimpíadas.