Maria Portela fatura o bronze no Grand Slam de Judô de Tóquio

Depois de Sarah Menezes, mas uma brasileira brilhou no Grand Slam de Judô de Tóquio neste sábado - noite de sexta-feira no Brasil. De olho nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano que vem, Maria Portela repetiu o feito da colega e também subiu ao pódio, ao faturar a medalha de bronze na categoria para atletas até 70 kg.

A medalha coroa um bom ano de 2015 para Maria Portela, que se despede da temporada com cinco idas ao pódio. A brasileira disputou nove competições no ano, disputou medalhas em sete delas e faturou um ouro, uma prata e três bronzes. Números animadores para quem sonha com a conquista na Olimpíada.

Maria Portela teve uma grande arrancada na competição deste sábado. Atropelou a luxemburguesa Lynn Mossong por ippon e venceu os difíceis duelo com a canadense Kelita Zupancic e a japonesa Karen Nun Ira. Nas semifinais, não foi páreo para a japonesa Yoko Ono, mas se recuperou rapidamente e derrotou a marroquina Assmaa Niang por ippon na disputa do bronze.

Mas o dia não foi apenas de bons resultados para o judô brasileiro. Na categoria para atletas até 81kg, o brasileiro Rafael Macedo decepcionou e caiu logo na estreia. O campeão mundial júnior de 2014 fez um combate equilibrado com o japonês Keita Nagashima, mas foi derrotado por um wazari.

Com duas medalhas de prata, o Brasil encerra sua participação no Grand Slam na noite deste sábado (horário de Brasília), a partir das 22h30. Mayra Aguiar (78 kg), Maria Suelen Altheman (+78 kg), Eduardo Bettoni (90 kg), Luciano Corrêa (100 kg), Rafael Buzacarini (100 kg) e David Moura (+100 kg) entrarão no tatame em busca de novos bons resultados nesta preparação para os Jogos do Rio.