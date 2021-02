Maria Suelen é bronze e conquista única medalha do judô brasileiro em Tel-Aviv

Após uma série de resultados ruins, o judô brasileiro enfim subiu ao pódio de uma competição na temporada 2021. Neste sábado, no último dia do Grand Slam de Tel-Aviv, em Israel, a peso pesado Maria Suelen Altheman (+78kg) conquistou uma das medalhas de bronze do evento.

Na luta para ir ao pódio, Maria Suelen projetou a porto-riquenha Melissa Mojica por ippon. Cabeça de chave número 1, a brasileira havia vencido as duas primeiras lutas em Tel-Aviv, diante de Milica Zabic, da Sérvia, e Faz Hershko, de Israel. Mas perdeu nas semifinais para Rochele Nunes (12.ª colocada no ranking), que compete por Portugal.

Leia Também COI exige que russos participem dos Jogos de Tóquio com a sigla do Comitê Olímpico Russo

Rochele conseguiu um waza-ari e três punições para se garantir na final, em que perdeu para a francesa Romane Dicko (10.ª). O outro bronze da categoria ficou com Marina Slutskaya, de Belarus.

Perdeu o #JudoTelAviv nessa madrugada? A gente te ajuda! Confira os melhores momentos da conquista da medalha de bronze pela Maria Suelen Altheman +78kg! #SempreJudoca | #Judo | @timebrasil | @ClubePinheiros pic.twitter.com/oo9UinVM96 — #SempreJudoca (@noticiascbj) February 20, 2021

A medalha de bronze garante mais 500 pontos para Maria Suelen no ranking em busca de uma vaga na Olimpíada de Tóquio. Ela é a número 3 do mundo e disputa a classificação com Beatriz Souza, que ocupa a sétima posição na listagem e não competiu em Israel.

Desde a retomada das competições, Maria Suelen foi ao pódio em três das quatro competições que participou. Em outubro de 2020, foi bronze no Grand Slam da Hungria. E no mês seguinte conquistou o título pan-americano. Assim, só não conquistou uma medalha no World Masters, em janeiro.

Além de Maria Suelen, outros dois brasileiros competiram neste sábado em Tel-Aviv: Rafael Macedo (90kg), que perdeu na estreia para o polonês Piotr Kuczera, e Leonardo Gonçalves (100kg), que venceu Simeon Catarina, da Holanda, na primeira luta, mas foi eliminado nas oitavas de final por Thomas Briceño, do Chile.

A próxima competição da seleção brasileira de judô será o Grand Slam de Tashkent, em março, no Uzbequistão.