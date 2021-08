Mariana D'Andrea leva ouro inédito no halterofilismo nas Paralimpíadas

A brasileira Mariana D'Andrea conquistou, na noite deste sábado, 28, a primeira medalha do halterofilismo na categoria até 73kg em uma Paralimpíada. Mariana foi campeã paralímpica ao levantar 137kg.

Na primeira tentativa, Mariana levantou 130 kg, enquanto a sua adversária chinesa Xu Lili não conseguiu a meta de 133 kg. Na segunda rodada, a brasileira atingiu os 133 kg, sendo superada em 1kg por Lili, que assumiu a liderança.

De virada, na terceira e última tentativa, Mariana apostou nos 137kg e conseguiu. A chinesa até tentou levantar os 138 kg, mas não teve sucesso.

Competem na modalidade atletas que possuem deficiência nos membros inferiores (com amputação de membros inferiores e/ou com lesão medular) e/ou com paralisia cerebral.

Mariana D'Andrea chegou às Paralimpíadas de Tóquio como líder do ranking mundial, após, em 2019, ter conquistado o ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Lima.