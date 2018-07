Marquinhos celebra 'momento olímpico' após visita da seleção à Vila dos Atletas

A visita da seleção brasileira masculina de futebol à Vila Olímpica, no domingo, serviu para os jogadores relaxaram às vésperas da semifinal da Olimpíada e também para que finalmente tenham conseguido viver o clima dos Jogos. Como o futebol é disputado em várias sedes, os atletas ficam distante do espírito olímpico. Por isso, o "desvio" feito na viagem entre São Paulo e Teresópolis não contrariou ninguém.

"Até então não tínhamos vivido esse momento olímpico, vimos tudo pela televisão ou redes sociais. Ontem (domingo) foi quando realmente dissemos que é uma Olimpíada, até então era um torneio como os outros", admitiu o zagueiro Marquinhos em entrevista nesta segunda-feira. "Vimos o que é espírito olímpico."

O jogador do Paris Saint-Germain disse ter ficado surpreso positivamente com a estrutura da Vila Olímpica. "Eu me surpreendi com a estrutura, o refeitório, a sede do Time Brasil", revelou. "Nós comemos uma pizza com todo mundo, demos uma volta de ônibus. Foi importante dar tranquilidade, nos distrair."

Marquinhos contou que os jogadores não viram muitos atletas e que, previsivelmente, Neymar foi o mais assediado. O jogador disse que todos na seleção estão acompanhando a Olimpíada do jeito que podem e que, além das grandes estrelas, eles têm atenção especial com os atletas que mostram poder de superação.

"O Bolt ganhando o tri nos 100m rasos inspirou todo mundo, todos os brasileiros ficaram emocionados e felizes por viverem esse momento. Ontem, os meninos da ginástica ganharam juntos, hoje tivemos mais um bronze para o Brasil, a Rafaela deu a volta por cima e ganhou o ouro", exemplificou. "Fico muito feliz por um País que se supera apesar de tantas dificuldades, temos orgulho dos atletas."

O zagueiro disse que a seleção vai fazer o possível para fazer parte dessa turma. "Queremos também deixar nossa pontinha nessa história, fazer com que todos se inspirem e se emocionem com a gente", comentou. Na quarta-feira, a equipe duela com Honduras às 13 horas, no Maracanã, pela semifinal olímpica.

