Marta faz história e comanda goleada do Brasil sobre a China em estreia na Olimpíada de Tóquio

A seleção brasileira feminina de futebol estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Liderado pela incansável e genial Marta, o Brasil atropelou a China por 5 a 0 nesta quarta-feira, em Miyagi. Ela foi o grande nome da partida ao balançar as redes duas vezes. Fez o primeiro gol do Brasil na competição e também o terceiro e ainda deixou Andressa Alves cobrar o pênalti que resultou no quarto. "Aqui não tem vaidade", disse. Debinha também deixou sua marca no primeiro tempo e Bia Zaneratto fechou o marcador.

O placar é, de certa forma, enganoso, já que as chinesas mandaram três bolas na trave e deixaram o Brasil em dificuldades em alguns momentos. No entanto, a atuação da seleção brasileira foi satisfatória. Encurralou as chinesas, mostrou organização, intensidade, e um forte jogo coletivo que potencializou o talento das jogadoras, especialmente o de Marta.

Acostumada a ostentar recordes, Marta fez história ao se tornar a primeira jogadora a marcar em cinco edições de Olimpíada. A camisa 10 da seleção fez um bom jogo e deu cadência e técnica ao meio de campo do time, participando ativamente da construção e conclusão das jogadas no ataque. Além disso, a maior atleta da história do futebol feminino chegou a 12 gols em Olimpíada e ultrapassou a canadense Christine Sinclair para se tornar a segunda maior artilheira na história dos Jogos. A brasileira Cristiane, que não foi convocada para Tóquio-2020, é a maior goleadora, com 14 gols.

No lance de seu primeiro gol, marcado aos oito minutos, a veterana mostrou oportunismo e calma ao aproveitar o rebote de Debinha, que acertou o travessão em conclusão de cabeça.

Não foi só Marta que jogou bem no primeiro tempo. Foi uma atuação harmoniosa das comandadas de Pia Sundhage na etapa inicial. O Brasil resistiu à pressão inicial das chinesas e, quando colocou a bola no chão, dominou a adversária. No ataque, fez a diferença do trio Marta, Debinha e Bia Zaneratto e, claro, o talento delas. O placar foi ampliado aos 21 minutos. Ágil e muito forte fisicamente, Bia Zaneratto fez boa jogada pela direita e chutou forte. A goleira deu rebote e Debinha cutucou para as redes.

Depois disso, a seleção brasileira uma queda física e técnica, algo recorrente e que tem tirado o sono de Pia. A treinadora bicampeã olímpica tem a missão de conduzir o Brasil à conquista do ouro inédito. Ela viu suas atletas levarem pressão das chinesas, que só não conseguiram balançar as redes graças à ótima atuação da goleira Bárbara. Quando ela não apareceu para salvar as brasileiras, a trave ajudou. A China acertou três vezes a trave.

DIA DE MARTA

Não era mesmo o dia da seleção asiática. Era de Marta e companhia. Quando o Brasil vinha sendo pressionado e estava sufocado em seu campo de defesa, prestes a sofrer seu primeiro gol, Marta apareceu para marcar o terceiro e tranquilizar a equipe. A camisa 10 começou e concluiu a jogada. Ela cruzou da direita para Bia Zaneratto, que foi desarmada pela defesa. O corte, no entanto, foi mal feito e a bola voltou para a craque, que surpreendeu a goleira ao chutar de primeira, no canto esquerdo.

Marta poderia ter saído de campo com três gols, mas abriu mão da cobrança de pênalti e deixou Andressa Alves, que havia acabado de entrar, bater a penalidade que sofreu ao ser derrubada na área por Wang Xiaoxue. Ela chutou rasteiro no canto esquerdo de Peng Shimeng, que se esticou mas não evitou o quarto gol brasileiro, aos 36.

Uma das melhores em campo, Bia Zaneratto foi premiada pela luta e boa exibição no fim da partida. A atacante do Palmeiras recebeu cruzamento na medida de Debinha e desviou de pé esquerdo para anotar o quinto gol do massacre brasileiro aos 43 e selar a goleada em Miyagi. Em busca do ouro olímpico inédito, o Brasil continua sua jornada em Tóquio no próximo sábado, às 8 horas (no horário de Brasília), quando enfrenta a Holanda. Depois, na terça, fecha a primeira fase contra a Zâmbia.

FICA TÉCNICA

CHINA 0 X 5 BRASIL

CHINA - Peng Shimeng; Luo Guiping, Wang Xiaoxue e Li Qingtong; Li Mengwen, Wang Yan (Wurigumula), Yang Lina, Miao Siwen (Liu Jing), Wang Shuang e Zhang Xin; Wang Shanshan. Técnica: Jia Xiuquan

BRASIL - Bárbara; Bruna Benites, Érika, Rafaelle e Tamires; Formiga (Júlia Bianchi), Andressinha, Duda (Andressa) e Marta (Ludmila); Bia Zaneratto e Debinha. Técnica: Pia Sundhage.

GOLS - Marta, aos oito, Debinha, aos 21 minutos do primeiro tempo. Marta, aos 28, Andressa Alves, aos 36, e Bia Zaneratto, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRA - Kateryna Monzul (Ucrânia)

LOCAL - Estádio de Miyagi, no Japão.