Marta ressalta força de suecas e avalia que semifinal no Maracanã será difícil

"Agora, é matar ou morrer". A frase dramática é de Marta, camisa 10 da seleção. Aos 30 anos, na disputa da sua quarta Olimpíada, a craque sabe que dificilmente terá uma nova chance de conseguir o ouro olímpico. Ela quase veio em Atenas-2004 e Pequim-2008. O Brasil e Marta voltaram com a prata, derrotadas em ambas as ocasiões pelos Estados Unidos, já eliminados do Rio-2016. Em Londres-2012, o Brasil caiu nas quartas.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Marta deixou escapar que existe uma preocupação quanto ao rendimento da equipe. "Não podemos cair na armadilha de achar que será fácil. As suecas eliminaram as norte-americanas (nas quartas de final). É um novo jogo. Agora, é matar ou morrer", afirmou a craque, em uma referência à partida da fase preliminar em que a seleção goleou por 5 a 1 a Suécia.

Apesar de um resfriado que a tem incomodado nos últimos dias, Marta afirmou que está tranquila quanto ao bom rendimento em campo e que nem passou pela sua cabeça e pela dos integrantes da comissão técnica a possibilidade de ficar de fora da partida. "Estou um pouco resfriada, mas nada que me impeça de jogar", disse a brasileira.

Também presente na entrevista coletiva desta segunda-feira, o treinador Osvaldo Alvarez, o Vadão, afirmou que a conquista olímpica poderá ser a oportunidade de o Brasil dar início a um processo de resgate do esporte, já que não há nem competições nem equipes fortes no futebol feminino nacional. Ele insistiu no tema e reclamou novamente da falta de investimento na formação de base no Brasil.

Segundo Vadão, "as meninas não têm onde jogar" aos 14, 15 anos, idade em que, no exterior, as adolescentes começam a ingressar no esporte. "Nossa esperança é que a gente traga motivação para que as pessoas ajudem a desenvolver a modalidade, tão carente", disse o técnico, para quem atuar nesta terça-feira no Maracanã "nos deixa ainda mais motivados".

