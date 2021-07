Marta se emociona ao cantar 'Não deixa o samba morrer' após eliminação nos Jogos Olímpicos

Camisa 10 da seleção feminina de futebol, Marta divulgou vídeo onde aparece cantando emocionada a música "Não deixe o samba morrer", de Alcione. A jogadora fez a publicação na manhã deste sábado, um dia após a derrota nos pênaltis do Brasil para o Canadá, pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Em uma sala, ao lado de membros da equipe e da comissão técnica, Marta chora tocando um banjo e interrompe a música em vários momentos. Quem acompanha o improviso da melhor jogadora do mundo é a técnica Pia Sundhage, de cabeça baixa, enquanto esboça cantoria, mas também não consegue conter a emoção.

Na legenda da publicação, a camisa 10 do Brasil escreve: "Não deixe o sonho morrer. Não vamos deixar o sonho morrer". A seleção feminina nunca ganhou uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Apesar disso, Marta já foi eleita seis vezes como a melhor jogadora do mundo. A premiação ocorreu nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.

Logo após a eliminação para o Canadá nas quartas de finais, Marta afirmou que o futebol feminino não acabava após o jogo. A atleta evitou ainda comentar sobre o seu futuro na seleção brasileira. "Estou com a cabeça a mil, vou deixar essa resposta (sobre a seleção) para depois. Não dá para dizer nada no momento, estou muito emocionada", justificou-se, em relação à sua aposentadoria ou não. Marta está com 35 anos.