Marta visita Time Brasil em Buenos Aires durante os Jogos Olímpicos da Juventude

A jogadora Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo no futebol, esteve na tarde desta quarta-feira na Vila Olímpica dos Jogos da Juventude, em Buenos Aires, na Argentina. Ela conversou com os atletas do Time Brasil e chorou ao falar sobre a sua função de embaixadora da boa vontade na ONU Mulheres.

"Usar sua história para empoderar as mulheres, que têm dificuldade muito grande, é fantástico. É uma história de luta e perseverança. Eu respondia no campo, na prática, quando diziam que futebol não era para as mulheres. Ser embaixadora da ONU representando as mulheres no esporte é muito legal", disse a brasileira, bastante emocionada.

Os jogadores do time de futsal do Brasil, que disputam a medalha de ouro nesta quinta-feira contra a Rússia, compareceram em peso, assim como atletas de outras modalidades. Aos 32 anos, Marta falou da oportunidade que eles estão tendo. "É uma experiência fantástica. É um momento especial na sua vida numa competição que envolve muitos países", afirmou.

Marta explicou para os jovens atletas do Time Brasil que o futebol nem sempre fica na Vila Olímpica, até porque os estádios costumam ser distantes da sede principal. "Quando tivemos a possibilidade de ficar na Vila foi fantástico porque acabamos conhecendo pessoas que jamais imaginávamos que iríamos ver por lá", comentou.

"Com 15 para 16 anos eu já estava na seleção adulta, minha primeira Olimpíada foi com 17 anos. Na minha época não tinha Jogos da Juventude. Atualmente as oportunidades são enormes e é preciso aproveitar. Então, digo para aproveitarem ao máximo porque as oportunidades são únicas", explicou a brasileira.