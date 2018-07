'Martelo de Ferro' crava Brasil como treinadora da China

Técnica de seleção de vôlei sentada no banco são três raridades em uma. Primeiro, poucas são as técnicas de que seleção for. Na Olimpíada, só 11% das mulheres carregam esse título. Técnica de seleção de vôlei fecha mais ainda o círculo. E técnica de seleção de vôlei sentada, nem aqui, nem na China. Pois lá estava Lang Ping para quebrar a banca de apostas, desta vez no jogo contra o Brasil, anteontem à noite, no Maracanãzinho.

Lang gosta de ler o jogo antes de partir para o ataque. Mesmo assim, não esquentou o banco o tempo todo. Em certos momentos ficou em pé na faixa que lhe é permitida. Foi quando acendeu a luz de que aquilo era biotipo de ex-jogadora. E ex-jogadora ídolo, porque os jornalistas chineses à volta só faltavam lhe beijar mãos e pés. Lang Ping, 55 anos, a Martelo de Ferro, é uma lenda.

Filha de um policial e de uma gerente de hotel, ela foi moldada para ser médica, mas se encontrou na quadra, onde suas marteladas na ponta da rede levaram à China ao pódio de quatro mundiais e à Olimpíada de 1984. A fama era tanta que seu casamento com Bai Feng, atleta do handebol chinês, foi transmitido ao vivo pela TV.

Em 1996, já técnica, Lang levou a China ao vice mundial. Nos Jogos de 2008, em Pequim, era ela quem comandava as americanas quando seu time bateu o da casa. Nem por isso Lang foi vaiada na final, quando o Brasil ganhou por 3 a 1. Agora, foi a vez dela. Cerebral, Lang resumiu: “Sabíamos que o Brasil é o melhor, então, fosse qual fosse o resultado, não iríamos desistir.” / MÔNICA MANIR

