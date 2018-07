Martine e Kahena assumem vice-liderança da 49erFX no Mundial

Martine Grael e Kahena Kunze ganharam mais uma posição neste sábado e assumiram a vice-liderança do Mundial de Vela na classe 49erFX, neste sábado, em Clearwater, na Flórida, nos Estados Unidos. Atuais líderes do ranking mundial nesta classe, elas desta vez contabilizaram um 12º lugar, um terceiro e um segundo lugares nas três regatas do dia.

Já garantida na disputa da vela dos Jogos Olímpicos do Rio, a dupla de brasileiras passou a somar agora 45 pontos perdidos na segunda posição da disputa. Já a liderança está nas mãos das espanholas Tamara Echegoyen e Berta Betanzos, com 36 pontos perdidos. Atuais campeãs mundiais, as italianas Giulia Conti e Francesca Clapcich estão em terceiro lugar, com 54.

Para chegar ao topo do pódio, Martine e Kahena precisam terminar cinco posições à frente das espanholas na última regata da competição. As brasileiras foram campeãs mundiais em 2014 e vice-campeãs em 2013 e 2015. E, com o bom desempenho deste sábado, estão se vendo muito próximas de mais uma vez ao menos subirem no pódio da competição.

Antes de competirem em Clearwater, Martine e Kahena faturaram uma medalha de bronze no Midwinter, em Miami, e estão sendo a dupla de atletas de principal destaque em Clearwater, onde Marco Grael e Gabriel Borges encerraram o sábado na 44ª posição na classe 49er, com 158 pontos perdidos. Assim como Martine e Kahena, eles também já garantiram classificação na Olimpíada de 2016.

Já no Mundial de Nacra 17, também realizado em Clearwater, Samuel Albrecht e Isabel Swan fecharam o sábado na 19ª posição no geral, com 251 pontos perdidos. Já a outra dupla brasileira na competição nesta classe, João Bulhões e Gabriela Nicolino, está na 23ª colocação, com 292 pontos perdidos.