Martine e Kahena caem para 3º lugar na classe 49er FX

As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze caíram do 2º para o 3º lugar na classe 49er FX, nesta segunda-feira, após ficarem abaixo do esperado nas três regatas disputadas no dia marcado pela falta de ventos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Elas já lideraram a prova nas primeiras baterias.

Martine e Kahena, que têm chances de medalha, terminaram a primeira e a segunda regatas do dia na terceira colocação. Porém, caíram de rendimento na bateria final desta segunda. Foram apenas a 11ª dupla da classe. Com estes resultados, estão atrás das espanholas Tamara Dominguez e Berta Betanzos e das neozelandesas Alex Maloney e Molly Meech.

As brasileiras têm mais três regatas para disputar, nesta terça-feira, antes da chamada medal race, que vale pontuação dobrada, na quinta, a partir das 14h05. Assim como na classe das brasileiras, a 49er ainda tem três regatas antes da medal race, na quinta.

Nesta terça-feira, estão programadas quatro regatas de medalha: a Finn, em que Jorge Zarif disputa o bronze; a Nacra 17, com Isabel Swan e Samuel Albrecht, sem chance de medalha; a Laser, de Robert Scheidt, e a Laser radial, sem brasileira na prova (Fernanda Decnop não ficou entre as dez primeiras).

O dia foi marcado pela falta de ventos, que causou o adiamento de oito regatas, inclusive as baterias finais - medal race - da Laser e Laser Radial. Assim, Scheidt, com chance de bronze, vai tentar buscar sua sexta medalha olímpica da carreira nesta sexta.

