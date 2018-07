Martine e Kahena fecham segundo dia do Mundial em quarto na 49erFX

Candidatas ao terceiro pódio seguido, Martine Grael e Kahena Kunze tiveram uma quinta-feira irregular no segundo dia de regatas no Mundial da classe 49er, que está sendo disputado em Clearwater, na Flórida (Estados Unidos). Com dois segundos lugares e um 13.º, as brasileiras agora ocupam a quarta colocação geral.

Para as mulheres, o Mundial deveria ter começado na terça-feira, mas ventos fortes no mar de Clearwater fizeram com que a organização do evento adiasse o início para quarta, quando uma regata foi realizada. Nesta quinta, os ventos fortes adiaram a primeira regata do dia, mas no fim três delas foram realizadas.

Como os barcos estão divididos em duas flotilhas, em cada regata há dois vencedores, dois segundos colocados e assim por diante. Com o 13.º lugar descartado, as brasileiras têm nove pontos perdidos, assim como as irmãs Maiken Foght e Anne-Julie Schutt, da Dinamarca. O barco britânico aparece em segundo, com seis, enquanto Victoria Jurczok e Anika Lorenz lideram para a Alemanha com quatro.

Na 49er, classe masculina, Marco Grael e Gabriel Borges aparecem com 54 pontos perdidos após cinco regatas terem sido realizados, no 29.º lugar. Assim como Martine/Kahena, eles estão confirmados na Olimpíada.

NACRA 17 - Paralelamente está sendo disputado o Mundial da Nacra17, que, assim como a 49erFX, estreia como classe olímpica no Rio-2016. A competição vai definir a dupla mista do Brasil que estará na Olimpíada e ela deverá ser Samuel Albrecht/Isabel Swam.

A dupla, formada apenas no fim do ano passado, depois que Isabel perdeu a corrida olímpica para a 470, teve um dia ruim em Clearwater, com um 25.º e um 44.º lugares. Mesmo assim, eles estão em 16.º, com 112 pontos perdidos. João Bulhões e Gabriela Nicolino têm 140 pontos perdidos, em 26.º. Faltam só três regatas até a medal race.