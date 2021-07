Martine e Kahena vencem regata na 49er FX na Olimpíada; Scheidt se mantém na briga na Laser

Na classe 49er FX, as campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze ocupam a terceira posição após as três primeiras regatas realizadas nesta terça-feira. Elas estão atrás da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. A dupla brasileira ficou em 15º na primeira regata, mas se recuperou nas duas seguintes, ao terminar em 5º na segunda e vencer a terceira e última regata do dia.

Robert Scheidt ficou em terceiro lugar, nesta terça-feira, na quarta regata da categoria laser na Olimpíada de Tóquio-2020. Com este resultado, o bicampeão olímpico ocupa a terceira posição na classificação geral da prova.

Scheidt só foi superado por Pavlos Kontides, do Chipre, e Kaarle Tapper, da Finlândia. Os oito primeiros colocados, dos 35 que disputam a regata, voltam ao mar no domingo para a definição do pódio.

A programação inicial previa mais duas regatas nesta terça-feira, mas o mau tempo em Tóquio, causou o adiamento das disputas. Novas datas deverão ser anunciadas.

Já na classe Finn, Jorge Zarif chegou a liderar a primeira regata, mas perdeu ritmo a partir da metade do percurso e acabou na sétima posição. Ele ainda vai ter mais nove regatas para buscar uma posição entre os três primeiros.