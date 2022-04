Martine Grael e Kahena Kunze avançam à 'medal race' na Espanha na 2ª posição

Atuais bicampeãs olímpicas, as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze confirmaram a vaga na "medal race" do Troféu Princesa Sofia, em Palma de Mallorca, na Espanha, nesta sexta-feira. A dupla avançou no segundo lugar para a disputa decisiva da classe 49erFX, na qual conquistaram a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, e do Rio, em 2016.

Martine e Kahena somam 59 pontos perdidos até agora, após a disputa de 12 regatas ao longo da semana. Elas só estão atrás das irlandesas Odille Van Aanholt e Annette Duetz, com 39 pontos. As belgas Isaura Maenhaut e Anouk Geurts aparecem no terceiro lugar geral, com 63 pontos perdidos.

Embalados por dois títulos olímpicos seguidos, as brasileiras são favoritas neste sábado para a disputa da regata decisiva, a chamada "medal race", que tem peso dois no saldo final. A prova vai contar com 25 duplas, das 58 que iniciaram a competição - as duplas são de 24 nacionalidades diferentes.

Um dos mais tradicionais da vela internacional, o Troféu Princesa Sofia tem importância dupla para as velejadoras do Brasil. Além de valer vaga para a Hempel World Cup Series 2022, organizada pela World Sailing, a Federação Internacional de Vela, ela tem valor simbólico para as atletas. Foi no torneio que elas disputaram uma de suas primeiras regatas juntas, em abril de 2013.

O Troféu Princesa Sofia já serve de preparação das brasileiras para a Olimpíada de Paris-2024. Não por acaso a competição é a primeira a usar equipamentos que se enquadram nas regras a serem usadas nos próximos Jogos Olímpicos, que terá velas com tecnologia 3Di.