Martine Grael e Kahena Kunze estão em 2º em torneio de vela na Espanha após 8 regatas

As velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze ocupam a segunda posição no 51º Troféu Princesa Sofia, em Palma de Mallorca, na Espanha, na classe 49erFX. Após oito provas disputadas nos três dias de regatas, as brasileiras somam 37 pontos, atrás das holandesas Odile Van Aanholt e Annette Duetz, com 28 pontos. O terceiro lugar é das suecas Vilma Bobeck e Rebecca Netzler, com 43 pontos.

A quinta-feira foi de recuperação para a dupla nacional, que somou uma vitória, um segundo, um nono e um 15º lugar. Na quarta-feira,o desempenho foi uma vitória e uma 15ª colocação, enquanto na terça-feira, no primeiro dia, as brasileiras tiveram uma vitória, um segundo lugar e um sexto.

Com a participação de 56 barcos, estão previstas mais quatro etapas nesta sexta-feira, quando serão definidos os classificados para a Regata da Medalha a ser disputada no sábado. O 51º Troféu Princesa Sofia é a primeira regata de qualificação para a Hempel World Cup Series 2022, organizada pela World Sailing, a Federação Internacional de Vela.

As equipes estão estreando em uma competição o novo equipamento de regulação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, em que se destaca a incorporação de velas de tecnologia 3Di.