Martine Grael e Kahena Kunze reagem na etapa final e conquistam bronze no Mundial de Vela

As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram a medalha de bronze no Mundial da classe 49er FX da vela neste domingo, na cidade de Mussanah, que fica no Omã, na Península Árabe. A dupla bicampeã olímpica se recuperou de um início ruim na Medal Race para terminar em quarto lugar na regata, garantindo a terceira posição geral da competição.

A medalha de ouro ficou com as holandesas Odile van Aanholt e Elise Ruyter, que chegaram à Medal Race com boa vantagem e confirmaram o favoritismo, mesmo com o terceiro lugar na regata. A prata ficou com a dupla norueguesa formada por Helene Ness e Marie Ronningen ficaram em segundo lugar na regata. Patricia Suárez e Maria Cantero Izquierdo, da Espanha, venceram a Medal Race, mas ficaram de fora do pódio.

O domingo teve a disputa das duas últimas regatas da competição. Na primeira delas, Martine Grael e Kahena Kunze começaram mal e terminaram na 11ª colocação, repetindo a pior posição, fora o descarte. Porém as brasileiras buscaram a recuperação na volta final e conseguiram terminar na quarta colocação para subirem ao pódio.

A dupla brasileira chegou a ser ameaçada tanto pelas espanholas Patricia Suárez e Maria Cantero Izquierdo, que conquistaram a etapa decisiva, quanto pelas finlandesas Ronja Gronblom e Veera Hokka. Mas Martine e Kahena mantiveram a colocação necessária para ficar com a medalha de bronze.

Martine Grael e Kahena Kunze somaram 94 pontos durante todo o Mundial, que teve seis dias de disputas e 15 regatas, além da volta decisiva. Este foi o sexto pódio conquistado pela dupla brasileira em competições mundiais de Vela, sendo um ouro, quatro pratas e um bronze.