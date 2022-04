Martine Grael e Kahena Kunze vencem 'medal race', mas levam a prata na Espanha

Bicampeãs olímpicas, as velejadoras brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze fizeram a sua parte neste sábado, mas não conseguiram levar a medalha de ouro no tradicional Troféu Princesa Sofía, na Espanha. Elas venceram a "medal race", última regata da competição, porém ficaram com a prata, em Palma de Mallorca.

A dupla foi para a prova decisiva, que vale peso dois na classificação final, na segunda colocação geral, atrás somente das holandesas Odille Van Aanholt e Annette Duetz. Venceram a importante regata, no entanto, ficaram atrás das rivais na pontuação geral por apenas 10 pontos de diferença.

"Estamos muito contentes com a recuperação no final. Acho que tivemos alguns baldes de água fria durante esse campeonato, mas conseguimos performar em momentos difíceis que nos deixou contentes", comentou Martine Grael, que faturou a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, no ano passado, ao lado de Kahena, assim como já haviam feito no Rio-2016.

Depois da medalha de prata obtida na Espanha, as velejadoras vão seguir com treinos na Europa, visando a próxima competição, que será a etapa da Copa do Mundo de Vela, em Hyeres, na França, que começa no dia 23 de abril.

O Troféu Princesa Sofia já serviu de preparação para as brasileiras de olho na Olimpíada de Paris-2024. Não por acaso a competição é a primeira a usar equipamentos que se enquadram nas regras a serem usadas nos próximos Jogos Olímpicos, que terá velas com tecnologia 3Di.