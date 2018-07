Martine Grael, Kahena Kunze e Zanetti levam Prêmio Brasil Olímpico

A dupla de velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze, e o ginasta Arthur Zanetti, foram os grandes vencedores do Prêmio Brasil Olímpico, principal láurea do esporte brasileiro. Eles receberam os troféus em cerimônia realizada na noite desta terça-feira, no Theatro Municipal do Rio.

"É uma grande honra receber esse prêmio", disse Kahena Kunze, que ao lado de Martine Grael foi campeã mundial de vela na classe 49FX. A dupla também foi escolhida as melhores velejadoras do ano pela federação internacional da modalidade. "Quero dividir esse prêmio com todos os atletas que estão aqui hoje, pela disciplina e dedicação."

Dizendo-se "nervoso" ao receber o prêmio, medalhista olímpico Arthur Zanetti agradeceu à família e o apoio que tem recebido do COB e dos patrocinadores. Além dos troféus, Martine Grael, Kahena Kunze e Arthur Zanetti receberam um prêmio de R$ 30 mil.

A ginasta Flavia Saraiva foi agraciada com o troféu Atleta da Torcida. Ela obteve 26% dos mais de 700 mil votos de internautas. Além do troféu, ela também recebeu o prêmio de R$ 30 mil.

A premiação de Flavia foi entregue pela ex-ginasta Laís Souza, que ficou tetraplégica após um acidente nos Estados Unidos, no início do ano, quando treinava esqui aéreo para os Jogos Olímpicos de Inverno de Socchi.

O ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima foi homenageado com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, concedido a ex-atletas que continuam atuando em benefício do esporte. Vanderlei criou um instituto que leva o seu nome e é voltado a jovens de 11 a 18 anos. "Queria dividir esse prêmio com todas as pessoas que fizeram parte da minha vida e minha história. Família, treinadores, colaboradores. Tudo o que conquistei na vida devo ao esporte", disse o ex-maratonista, ao receber o troféu das mãos do medalhista olímpico Torben Grael.

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO (por modalidade)

Marcus Vinicius D’Almeida - tiro com arco.

Yane Marques - pentatlo moderno

Henrique Avancini – ciclismo

Camila Lopes Gomes - ginástica de trampolim

Isaquias Queiroz - canoagem de velocidade

Lohaynni Caroline Vicente – badminton

João Victor Oliva – hipismo de adestramento

Juliana e Maria Elisa – vôlei de praia

Edival Marques – tae kwon do

Isadora Williams - desportos no gelo

Matheus Santana – natação

Mayra Aguiar – judô

Fernando Reis - levantamento de peso

Ana Sátila - canoagem slalom

Rafael Andriato - ciclismo estrada

Rafael Becker – golfe

Bruno Mendonça - hóquei sobre a grama

Renato Rezende - ciclismo BMX

Pâmella Oliveira – triatlo

Rodrigo Bastos – tiro esportivo

Martine Grael e Kahena Kunze – vela

Arthur Zanetti - ginástica artística

Giovana Stephan – nado sincronizado

Flavio Cipriano - ciclismo pista

Angelica Kvieczynski – ginástica rítmica

Renzo Agresta – esgrima

Aline da Silva Ferreira – luta olímpica

Marcio Carvalho Jorge - hipismo cce

Julia Sardá – rugby

Marcelo Melo e Bruno Soares – tênis

Ana Marcela Cunha – maratona aquática

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO (técnicos)

Jesus Morlán (melhor de esporte individual, canoagem)

Morten Soubak (melhor esporte coletivo, handebol)