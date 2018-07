Mascotes dos Jogos do Rio recebem chaves da cidade carioca

As chaves da cidade do Rio foram entregues nesta segunda-feira aos dois mascotes dos Jogos Olímpicos de 2016. A primeira aparição pública dos personagens, que ainda nem têm nome, foi realizada no bairro carioca de Santa Teresa, no Ginásio Olímpico Experimental Juan Antonio Samaranch, referência para prática de esportes por crianças de colégios públicos.

O Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos, já quer aproveitar para faturar com os personagens. A partir desta semana, mascotes de pelúcia serão vendidos por meio do site oficial da entidade, além de outros produtos como camisetas e bonés. De acordo com Beth Lula, diretora de marca do Rio 2016, 25% do faturamento com licenciamento deve vir das mascotes. Ela acrescenta que os símbolos têm papel fundamental no engajamento do público. "Eles personificam a Olimpíada, deixam os Jogos palpáveis."

O processo de criação dos mascotes durou dois anos. Vinte e quatro empresas participaram da concorrência. A vencedora foi a agência paulista Birdo, que apostou na diversidade da fauna, representada na mascote da Olimpíada, e da flora, correspondente à Paraolimpíada. "Concluímos que o que faz do nosso País especial é justamente a diversidade e é isso que tentamos transmitir."

Uma votação no site do Rio 2016 e nas redes sociais vai definir como os mascotes serão chamados. Os nomes na disputa são: Oba e Eba; Tiba Tuque e Esquindim; Vinicius e Tom. O resultado sai em 14 de dezembro.