Mateus Evangelista é prata no salto em distancia T37 na Paralimpíada

O brasileiro Mateus Evangelista Cardoso, de 22 anos, faturou a medalha de prata na disputa do salto em distância, no início da tarde desta terça-feira, nos Jogos Paralímpicos do Rio. Ele competiu na categoria T37, para paralisados cerebrais, no Engenhão.

A medalha assegurada por Mateus Evangelista veio em uma prova de alto nível, tanto que ele e o chinês Shang Guangxu quebraram o recorde mundial durante a final. E quem se deu melhor foi o asiático, que atingiu a marca de 6,77 metros na sua tentativa derradeira.

Assim, ele conseguiu uma vantagem de 24 centímetros em relação a Mateus Evangelista, medalha de prata ao atingir 6,53m. Já o paquistanês Haider Ali completou o pódio, em terceiro lugar, com a marca de 6,28m.

A prata paralímpica, assegurada nesta terça-feira, se junta a outro feitos da carreira de Mateus Evangelista. Em 2015, ele faturou medalhas de ouro nos 100 metros, nos 200 metros e no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto.

Mateus é natural de Porto Velho. Por falta de oxigênio na hora do nascimento, ele teve uma paralisia cerebral que prejudicou os movimentos do lado direito do corpo. Com a mão e a perna direita sem movimentação total, entrou no esporte aos 13 anos.

Com a prata de Mateus, o Brasil já soma 39 medalhas conquistadas nos Jogos Paralímpicos do Rio. São dez de ouro, 19 de prata e dez de bronze, desempenho que deixa o País na quinta posição na classificação geral do quadro de medalhas.