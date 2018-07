Matheus Santana compete nos EUA com sensação da natação

O nadador Matheus Santana vai competir na prova de 50 m livre nesta sexta-feira, no segundo dia de disputa da etapa de Orlando da Arena Pro Swim, a terceira de sete do principal circuito de natação dos Estados Unidos. "A expectativa é tentar nadar pesado, perto dos meus tempos, já que estamos numa fase de treinos em que a musculatura fica bastante cansada. O objetivo é tentar se manter rápido dentro da água", diz.

A competição começa às 11h (horário da Brasília), com as finais sendo disputadas a partir das 20h. Na disputa, ele terá rivais de peso, como Cesar Cielo, Bruno Fratus e Nathan Adrian. "É uma coisa que já venho fazendo há uns anos, não é uma experiência nova. Essa competição contará com vários nomes fortes, porém em temporada de treinos", explica.

Outro nome que está começando a ser badalado é Caeleb Dressel, que bateu o recorde de Cielo nas 50 jardas livre e surge como promessa para a prova dos 50 m livre. "Eu já tinha ouvido falar dele. É um nadador talentoso e rápido, como muitos outros que existem pelo mundo", resumiu o atleta da Unisanta.

Matheus é candidato a disputar a vaga olímpica principalmente nos 50 m e 100 m livre, além de ter chance de integrar a equipe de revezamento. Em abril, no Troféu Maria Lenk, será realizada a última seletiva nacional para se obter índice olímpico, então ele está nos Estados Unidos para ter um parâmetro de como está sendo seu treinamento.