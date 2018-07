Mau tempo em Buenos Aires cancela regatas do dia no Mundial de 49er

De acordo com os organizadores, por volta do meio-dia havia vento forte e trovoadas no local em que seriam realizadas as regatas. Depois, choveu forte, inundado parte da marina onde os barcos estavam. Só duas regatas da flotilha prata, uma espécie de torneio de consolação, foram realizadas pela manhã, antes do temporal.

Na 49erFX, Martine Grael e Kahena Kunze ocupam a sexta colocação, com 34 pontos perdidos. À frente delas estão três barcos da Dinamarca, um da Itália e um da Espanha. Entre os homens, Marco Grael/Gabriel Borges segue em 13.º. Na quarta, com a classificação para a flotilha ouro, entre os 25 primeiros, eles se garantiram na Olimpíada do Rio.