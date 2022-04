Mayra Aguiar fatura ouro no Pan-Americano de judô e Brasil totaliza 15 medalhas em 2 dias

Medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, no ano passado, Mayra Aguiar foi ainda melhor no Campeonato Pan-Americano e de Oceania de Judô, neste sábado, em Lima, no Peru. Ela e mais dois atletas do Brasil conquistaram a medalha de ouro, fazendo o País superar a campanha de 2021 na mesma competição.

Em dois dias de disputas na capital peruana, o Brasil somou 15 medalhas no total, sendo sete de ouro, cinco de prata e três de bronze. No ano passado, o time nacional alcançou 14 pódios.

Leia Também Larissa Pimenta e Rafael Silva vão a Lima defender título e buscar pontos no judô

As finais deste sábado começaram com Maria Portela conquistando a medalha de bronze ao superar a equatoriana Estefania Garcia na categoria até 70kg, com um ippon. Logo na sequência, Luana Carvalho ficou com a primeira medalha de prata ao perder para a venezuelana Elvismar Rodriguez. A brasileira sofreu três punições e acabou levando a pior.

O primeiro ouro deste sábado saiu da luta brasileira entre Guilherme Schimidt e Vinicius Panini, na categoria até 81kg. Schimidt foi mais regular, mostrou tranquilidade em um duelo equilibrado e ganhou nas punições (3-1). "Superei luta por luta com sabedoria e muita estratégia. Fico feliz de ter saído com a vitória, só tenho a agradecer", declarou Guilherme Schimidt.

Quem também conquistou o ouro foi a medalhista olímpica Mayra Aguiar. Ela aplicou um ippon na venezuelana Karen Leon para se tornar heptacampeã pan-americana. "Não sabia que eram sete, não estava contando. É um número relevante. Estou nessa caminhada desde os 14 anos. Estou muito feliz com mais esse ouro. É algo que me motiva bastante. É muito bom poder chegar de novo ao topo. Saio muito animada", comentou a judoca.

No fim da noite, Beatriz Souza, na categoria acima de 78kg, imobilizou a peruana Yuliana Bolivar, até o ippon, para conquistar o sétimo ouro do Brasil em Lima. Já Rafael Silva, o Baby, ficou com a prata após derrota para o cubano Andy Granda.

Ainda neste sábado, Marcelo Gomes e Rafael Buzacarini ficaram com a prata ao perderem, respectivamente, para o cubano Ivan Silva Morales e o canadense Shady Elnaha.