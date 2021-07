Mayra Aguiar transforma o bronze em Tóquio em uma tradição e reforça potência do judô no País

Mayra Aguiar sabe o que é subir em um pódio olímpico. Foi assim em 2012, em Londres, quando conquistou o bronze. O mesmo cenário se repetiu, quatro anos mais tarde, diante da torcida brasileira no Rio de Janeiro. Em Tóquio, a gaúcha de 29 anos, manteve o que virou uma tradição: a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos.

A judoca brasileira leva para a capital do Rio Grande do Sul e para o País todo a alegria de ser a primeira mulher brasileira a conquistar três medalhas seguidas em disputas individuais em Olimpíadas. Não é pouco. A marca não é apenas histórica para o judô, como também para o Brasil. Mayra é fruto da Sogipa (Sociedade de Ginástica Porto Alegre), onde tudo começou em sua trajetória. O local é uma fábrica de revelações e de medalhistas olímpicos no tatame.

A primeira medalha conquistada pelo Brasil no judô na Olimpíada de Tóquio também veio de um atleta do clube porto-alegrense. Daniel Cargnin não carregava o peso de favorito, mas a medalha foi ganhando forma luta a luta no Japão. João Derly é um dos maiores expoentes da modalidade. Ele serve de exemplo para os jovens judocas. Mayra teve problemas de lesão antes dos Jogos e quase ficou fora deles. Recuperou-se a tempo de entrar para o programa e agora ajuda a aumentar a conta de medalhas do Brasil no Japão.

Ela tem um jeito sóbrio enquanto luta. Parece determinada a vencer os mais difíceis combates. Se perde, como perdeu nesta quinta-feira ainda nas quartas de final, não desiste e mantém vivo o desejo de seguir lutando. Mayra é família. Ela fez questão de agradecer a todos em entrevista para o SporTV antes da cerimônia de premiação. A judoca foi para os Jogos como favorita. E respondeu como esperado. Depois de uma derrota, vieram dois triunfos e a medalha.

Após a vitória sobre a sul-coreana Hyunji Yoon na disputa de terceiro lugar, Mayra Aguiar relatou toda sua angústia vivida nos últimos anos, em um ciclo olímpico que durou cinco temporadas, a última marcada pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Se não bastasse, a judoca precisou superar uma grave lesão no joelho e ficou meses sem competir. Intensificou depois o ritmo dos treinos e obteve sua vaga. Deixou o Brasil cotada a ganhar medalha.