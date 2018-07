Mayra e Chibana retomam 1º lugar no ranking do judô

Mesmo sem lutar, Mayra Aguiar e Charles Chibana reassumiram o primeiro lugar no ranking mundial do judô. Com isso, o Brasil se junta a Mongólia e Geórgia, únicos países a terem dois atletas na liderança de suas categorias.

Mayra, atual campeã mundial, supera por 80 pontos a francesa Andrey Tcheumeo, bronze no Torneio de Dusseldorf, no último fim de semana. A norte-americana Kayla Harrison, maior rival de Mayra e atual campeã olímpica, foi a campeã na Alemanha e está em sexto lugar no ranking.

Chibana foi favorecido pela derrota do japonês Masashi Ebinuma, que não competiu em Dusseldorf. O judoca oriental, que defendia o título obtido no ano passado na Alemanha, caiu para a quarta colocação.