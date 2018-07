Medalha de prata nos 5.000m, Chelimo é desclassificado no Rio-2016

Medalhista de prata na prova dos 5.000 metros na Olimpíada do Rio de Janeiro, o norte-americano Paul Kipkemoi Chelimo foi desclassificado da disputa realizada na noite deste sábado, no Engenhão. A organização da prova não justificou a eliminação do atleta dos Estados Unidos, que entraram com recurso contra a desclassificação.

Com a decisão, o etíope Hagos Gebrhiwet herdou a medalha de prata, após completar a prova com o tempo de 13min04s35. E o norte-americano Bernard Lagat ficou com o bronze, com 13min07s78.

A vitória foi do britânico Mo Farah, que faturou o bicampeonato na prova, assim como já fizera nos 10.000 metros. Ele cruzou a linha de chegada com a marca de 13min03s30.

"É o sonho de todo atleta. Estar longe da minha família por tanto tempo, eu sabia que eu tinha de fazer alguma coisa por eles. Só quero ir para casa agora, ver minhas lindas crianças e colocar minhas medalhas no pescoço delas", comentou Farah, após garantir o segundo ouro seguido no Rio de Janeiro.

