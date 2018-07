Medalhista britânico da Paralimpíada diz que transporte da Rio-2016 "É ridículo"

Jonnie Peacock conquistou medalha de ouro nos 100m T44 dos Jogos Paralímpicos do Rio, na última sexta-feira. Na zona mista de imprensa, questionaram o atleta britânico sobre como foi sua experiência na cidade carioca. Ele, por sua vez, rebateu a pergunta com críticas.

A principal reclamação de Peacock é sobre o transporte. "Não usam as faixas olímpicas, o que, na minha opinião, é ridículo. Felizmente não choveu, porque me contaram que quando chove toda a cidade do Rio de Janeiro para. Eu acho que é o caso de abrir as faixas exclusivas para as pessoas que estão participando dos Jogos, porque é ridiculamente injusto com os atletas. Você nunca veria Londres fazendo tal coisa. E isto fala por si só o quanto de respeito há pelos atletas”.

Em resposta, a organização da Rio-2016 disse que Peacock não entende bem o Rio de Janeiro. "A decisão de não haver faixa exclusiva de trânsito nos Jogos Paralímpicos tem a ver com o fato de as escolas já terem retomado as aulas. A cidade está indo muito bem, o Parque está repleto de crianças. Peacock fez uma bela corrida, deveria estar feliz e a vida segue, e não há problemas de transporte no Rio”, publicou o site Uol.

As provas de atletismo são realizadas no Estádio do Engenhão, que fica a quase 30 quilômetros de distância da Vila dos Atletas. O transporte dos atletas contam com internet e ar condicionado, em ônibus disponibilizados pela prefeitura.