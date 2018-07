Medalhista de prata nos saltos, chinesa recebe pedido de casamento

O amor está no ar nos Jogos Olímpicos. Neste domingo, um novo casal se formou em solo carioca, protagonizado pela chinesa He Zi. A atleta asiática disputou a competição de trampolim de três metros nos saltos ornamentais, e teve um ótimo desempenho, conquistando a medalha de prata para seu país.

Por si só, conquistar uma prata olímpica já seria motivo de uma grande felicidade. No entanto, a chinesa conseguiu uma alegria ainda maior: foi pedida em casamento, logo após deixar a cerimônia de premiação no pódio. He Zi ouviu o discurso do seu namorado, o também saltador Qin Zai, e, bastante emocionada, não teve dúvidas: aceitou o pedido.

Não é o primeiro pedido de casamento que a Olimpíada recebeu. Logo no primeiro dia de competições, a brasileira Izzy Cerulo, do rúgbi, recebeu a proposta da sua namorada, que é voluntária nos Jogos do Rio. E, para algeria dela e dos fãs, ela também aceitou. Vida longa aos novos casais!

What a day for Chinese diver He Zi. A silver medal in the Women's 3m springboard followed by a marriage proposal! https://t.co/BwPpZS8JS8 — RTÉ Sport (@RTEsport) 14 de agosto de 2016

