Medalhista olímpico de snowboarding é declarado culpado em acidente de trânsito

A juíza Tetsuya Okuda declarou culpado Taku Hiraoka por causar o acidente de trânsito que feriu seis pessoas, em setembro de 2019, na cidade de Katsuragi, no Japão. O medalhista olímpico no snowboarding estava alcoolizado e fugiu do local sem prestar socorro.

Por considerar que Hiraoka demonstrou remorso e foi punido com a perda dos patrocinadores, a juíza Okuda suspendeu a pena de 30 meses de prisão e o afastamento de quatro anos das atividades esportivas impostas pelas autoridades do distrito de Nara.

"Você conquistou uma medalha nas Olimpíadas e deu esperança para muitas pessoas, mas as desapontou por causa do acidente. Há coisas que só você pode fazer, como contar para os outros o que você ganhou com sua experiência no esporte. Nós gostaríamos que você continuasse sendo um ícone e um herói", afirmou a juíza.

Aos 25 anos, Hiraoka, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi, Rússia, em 2014, também conquistou o bronze no Mundial da modalidade em 2013, na cidade de Stoneham, em Quebec, no Canadá.