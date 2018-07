Médico vê exagero na decisão de campeão olímpico contra zika

O temor ao vírus zika nos Jogos Olímpicos do Rio continua gerando repercussão entre os atletas estrangeiros. Campeão olímpico do salto em distância em Londres-2012, Greg Rutherford resolveu congelar o seu esperma antes de vir ao Brasil. Para o geneticista Ciro Martinhago, a decisão é um "excesso de zelo".

O médico é responsável pelo laboratório Chromosome Medicina Genômica, de São Paulo, pioneiro no teste para detecção do zika pelo sêmen. "O congelamento do espermatozoide é um pouco de exagero porque, por mais que o atleta venha para cá e seja contaminado, isso não fada esse indivíduo a não ter mais filhos", opina.

A sugestão de Martinhago para quem visitar uma zona endêmica é fazer um teste quando voltar ao seu país para verificar se houve ou não a contaminação. O médico, por outro lado, pondera que ainda há pouca informação sobre o zika.

"A gente não sabe até quando pode continuar transmitindo o vírus pelo sêmen, por enquanto foi confirmado até dois meses depois", conta. Ele também alerta que ainda não ficou comprovado que todo homem contaminado pode transmitir sexualmente o zika e até faz um paralelo com a incerteza nos casos de bebês com microcefalia em mães infectadas.

Enquanto as pesquisas não apresentam uma decisão conclusiva, a recomendação de Ciro Martinhago é se prevenir. "Até que a gente tenha boa informação de como isso é transmitido pelo sexo, o ideal é prevenção. Sugiro que o casal use o preservativo durante a gestação."

A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião de emergência para a próxima semana para lidar com o surto do vírus. Embora não deva sugerir o cancelamento do grande evento no Brasil, a entidade admite que as recomendações de viagem podem ser revistas. Até agora, apenas o ciclista americano Tejay van Garderen anunciou oficialmente a desistência de participar dos Jogos Olímpicos do Rio, devido à gravidez de sua mulher.

