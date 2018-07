Meios de transporte bateram recordes de movimento no Rio durante a Olimpíada

Os meios de transporte públicos bateram recordes de movimento no período de realização dos Jogos Olímpicos do Rio, de 5 a 21 de agosto. No dia 12, o BRT, que trafega em vias expressas, transportou 855 mil pessoas, 155 mil a mais que a média dos Jogos, de 700 mil passageiros por dia.

O recorde do metrô aconteceu no dia 17 de agosto, com 1,12 milhão de passageiros. Os números detalhados serão apresentados ainda na manhã desta terça-feira pelo prefeito Eduardo Paes e também pelo ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

O VLT, que liga o Aeroporto Santos Dumont à rodoviária do Rio transportou 721 mil passageiros durante todo o período da Olimpíada. Além disso, o Boulevard Olímpico, na zona portuária, teve 4 milhões de visitantes em 17 dias de realização do Rio-2016.