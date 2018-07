Melhor brasileira na São Silvestre, Sueli cai no doping junto com o filho

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) oficializou nesta sexta-feira a suspensão provisória da maratonista Sueli Pereira Silva, qualificada para os Jogos Olímpicos do Rio. Ela testou positivo para o hormônio sintético eritropoetina (EPO) em duas ocasiões: na Corrida Internacional de São Silvestre, em 31 de dezembro, e na Corrida de Reis, em 10 de janeiro. O filho dela, Ronald Moraes, também foi flagrado com EPO na prova de Cuiabá. Os dois treinam juntos em Jataí (GO) sob o comando de Ronaldo Quirino, marido de Sueli e pai de Ronald.

Na São Silvestre, Sueli, competindo pelo Cruzeiro, completou a prova em quarto lugar, como melhor brasileira, fazendo jus a uma premiação de R$ 18 mil. Caso seja suspensa por doping, terá que devolver o prêmio. Em Cuiabá, na tradicional Corrida de Reis, ela também foi a melhor brasileira, em terceiro.

Além dela, também está preventivamente suspenso por doping o seu filho Ronald Moraes, que testou positivo para EPO em Cuiabá. Ronald curiosamente também era atleta do Cruzeiro até 31 de dezembro, tendo sido sumariamente demitido pelo clube mineiro antes da São Silvestre. Sem dinheiro, não correu em São Paulo. Na Corrida de Reis, ficou em nono.