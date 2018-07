'Melhor de 3' entre Jaoude e armênio decidirá lutador brasileiro no Rio-2016 A Confederação Brasileira de Wrestling (CBW, antiga CBLA) anunciou nesta terça-feira a realização de uma seletiva entre Antoine Jaoude e Eduard Soghomonyan para definir quem será o representantes do Brasil na categoria até 130kg da luta greco-romana no Rio-2016. Esta é a única vaga conquistada pelo País nas competições de luta dos Jogos Olímpicos do Rio.