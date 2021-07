Melhor goleira do mundo, Chris Endler quer fazer história com o Chile nos Jogos de Tóquio

Ela tem habilidade com os pés, boa reposição de bola e sabe passar segurança para suas defensoras. Com esses atributos, Chris Endler espera comandar a seleção chilena nos Jogos de Tóquio e, assim, ajudar a alavancar o futebol feminino em seu país. A equipe sul-americana está no Grupo E juntamente com o Canadá, a Grâ-Bretanha e o Japão. A estreia na competição acontece nesta quarta, às 4h30 (horário de Brasília), diante da Grã-Bretanha. Com a experiência de já ter enfrentado atacantes da qualidade da brasileira Marta, Chris sabe da responsabilidade e liderança que tem sobre as companheiras.

Leia Também Seleção feminina de futebol finaliza período de preparação nos Estados Unidos para Olimpíada

“Nosso principal objetivo não é só participar, mas sim competir. Temos como prioridade passar da fase de grupos e estamos focadas nisso”, comentou a jogadora que em 2015 foi escolhida entre as 100 jovens mais influentes de seu país.

Essa é a primeira participação do futebol feminino do Chile em Olimpíadas. No ranking da Fifa, as sul-americanas estão longe das potências da modalidade e ocupam apenas o 37º lugar no ranking

Filha de pai alemão e mãe chilena, ela tem uma história ligada ao pioneirismo no que diz respeito à modalidade no Chile. A jogadora fundou a primeira escola de futebol para meninas em sua terra natal: a Escuela Christiane Endler. Do início da carreira em 2008, no Unión La Calera, Chris foi se destacando no esporte. Passou pelo Colo, Chlesea e Paris Sain-Germain. E a receita para tentar cumprir a meta de passar primeira fase está decorada pela atleta. “O futebol se guia por resultados. Temos que tentar ganhar uma partida e empatar outra para termos chances”, afirmou Endles.