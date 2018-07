Melhor paralímpico do País é premiado um ano após iniciar no caiaque

A canoagem vai estrear como modalidade paralímpica nos Jogos do Rio, no ano que vem, contando apenas com provas de caiaque, em águas calmas - a chamada paracanoegem velocidade. Luis Carlos Cardoso competia na canoa, que ficou fora do programa, e resolveu migrar para o caiaque apenas no início deste ano, sonhando com o Rio-2016. Em apenas um ano de treinos, já se tornou o melhor atleta paralímpico do País.

Luis Carlos foi o vencedor do Prêmio Paralímpicos 2015 no masculino, recebendo o troféu na noite de quarta-feira, no Rio, depois de se tornar campeão no KL1 200m no Mundial de Milão, na Itália.

"Por tudo que vivi em 2015, é de grande importância. Passei da canoa para o caiaque para poder disputar os Jogos do Rio-2016 e levei a medalha. Fico mais feliz por ter concorrido com atletas de todo o Brasil que ganharam muita coisa também. E como fui o primeiro canoísta a ser indicado nesta disputa, vencê-la foi uma honra muito grande", afirmou o atleta piauiense, que teve quase 50% dos votos e venceu os favoritos: Felipe Gomes, do atletismo, e Daniel Dias, da natação.

No feminino o prêmio foi para Silvania Costa, campeã no Mundial de Atletismo Paralímpico de Doha no salto em distância. Natural de Mato Grosso do Sul, ela teve 64% dos votos, superando Joana Neves e Shirlene Coelho.

"Foi tudo fruto de muito trabalho, que quando é bem feito, tem retorno. Elas (Joana e Shirlene) estão de parabéns também. São vencedoras! Estava bem ansiosa, sem dormir direito, mas agora estou aqui muito feliz e emocionada", Não esperava todo esse mérito, isso mostra que trabalhei muito em 2015", comentou a atleta, que compete por São Paulo.

Também receberam homenagem Fábio Dias (atletismo), como melhor técnico de modalidade individual, e Dailton Freitas (goalball), melhor técnico do ano em esportes coletivos. Daniel Tavares, do atletismo, ganhou como atleta revelação.