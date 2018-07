'Melhor que Neymar', Larissa fica 'sem palavras' por confiança da torcida

Larissa é melhor que Neymar. O cartaz com as singelas palavras se destacou na Arena de Copacabana, no Rio, em meio a um público de quase 9 mil pessoas ao final de um jogo mais que tenso contra a dupla suíça Heidrich/Zumkehr. A partida de uma hora e dez minutos colocou a jogadora e sua parceria, Talita, nas semifinais do vôlei de praia.

“Vi (o cartaz). Fico sem palavras, né? É demais. Gerar essa expectativa, essa confiança nas pessoas, é incrível. A ficha pra mim nem cai. Eu não acho isso não, mas vou tentar o meu melhor sempre”, disse Larissa. Não é a primeira vez na Olimpíada que o craque do Barcelona é comparado a uma atleta brasileira. Primeiro foi Marta, agora Larissa.

Depois de uma campanha invicta na primeira fase, as brasileiras causaram momentos de apreensão no público. Na partida anterior Larissa havia dito que seria bom vencer as partidas sempre por 2 a 0, para não matar os parentes do coração. Dessa vez, entretanto, o coração da torcida quase saiu pela boca em vários momentos.

“Tá vendo, você ficaram tanto pedindo emoção? (risos). Esse está entre os jogos mais difíceis, mas já tive um contra a (kerri) Walsh (a tricampeão olímpica americana) que está no Guiness Book. Foi de 1h40, foi 40-42, 36-34 e 15-13, um jogo incrível”, disse a jogadora. O jogo aconteceu no Circuito Mundial de 2005, em Acapulco, México.