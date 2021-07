Melo e Stefani encaram Djokovic na estreia nas duplas mistas em Tóquio nesta quarta-feira

Os brasileiros Marcelo Melo e Luisa Stefani voltam à quadra nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 nesta quarta-feira. O sonho de buscar uma inédita medalha no Japão segue, agora, nas duplas mistas. E a estreia será diante do número 1 do mundo em simples, o sérvio Novak Djokovic, que terá Nina Stojanovic como sua parceira.

Leia Também TEMPO REAL: Acompanhe tudo que acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Melo e Stefani vêm treinando forte para esse primeiro jogo nas duplas mistas, que vale vaga nas quartas de final. A chave foi sorteada nesta terça-feira na capital japonesa. "Treinos muito bons aqui com a Luisa. Vamos que vamos", afirmou o tenista brasileiro.

Em 2019, ao lado do seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot, Melo enfrentou e venceu duas vezes Djokovic: na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, em que o sérvio jogou com o italiano Fabio Fognini, e na estreia do Masters 1000 de Cincinnati, também em solo americano, diante da dupla sérvia Djokovic e Janko Tipsarevic.

Melo joga com Stefani nas duplas mistas após ter disputado duplas masculinas em Tóquio-2020 com o gaúcho Marcelo Demoliner, que entrou no lugar do mineiro Bruno Soares, afastado em função de uma apendicite. Os dois pararam na primeira rodada diante dos croatas Nikola Mektic e Mate Pavic - cabeças de chave 1.

Em Tóquio, Melo disputa a sua quarta Olimpíada. Já esteve em Pequim-2008 (com André Sá) e em Londres-2012 e Rio-2016 (ao lado de Bruno Soares). No Brasil, o tenista mineiro jogou também duplas mistas, com Teliana Pereira, chegando até as quartas de final.

Já Stefani terá bastante trabalho nesta quarta-feira. Primeiro ela e Laura Pigossi buscarão vaga nas semifinais da chave de duplas femininas diante das americanas Bethanie Mattek e Jessica Pegula, cabeças de chave 4. Só mais tarde jogará as mistas com Melo. "Jogo duro contra as americanas e à noite dupla mista contra o famoso Djokovic. Agora é descansar e se preparar para mais um dia de batalha", disse.