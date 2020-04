Membro do COI afirma que Olimpíadas devem ser 'reinventadas' após pandemia

Guy Drut, membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) e ex-Ministro dos Esportes da França, considera que o projeto da Olimpíada de Paris-2024 é "hoje obsoleto, ultrapassado, longe da realidade" e pede que seja "reinventado" o modelo dos Jogos Olímpicos, em um artigo publicado pela emissora France Info neste domingo.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus