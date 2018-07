Membro do COI preso repassou ingressos ilegalmente a empresas, acusa polícia

Um dos diretores do Comitê Olímpico Internacional (COI), Pat Hickey, preso na manhã desta quarta -feira, 17, pela Polícia Civil do Rio, teria repassado ingressos para a Olimpíada a empresas que os revendiam a preços abusivos, acusam investigadores do caso. De acordo com o delegado Ricardo Barbosa, da Delegacia de Defraudacões, "nem todos ingressos que Hickey recebia eram destinados ao público".

Também foram expedidos mandados de prisão contra três diretores da Pro10: o britânico Michael Glynn e os irlandeses Ken Murray e Eamonn Anthony Stephen Collins. A empresa foi credenciada pelo comitê para vender as entradas. Ela teria funcionado como uma "ponte" para repassar as entradas para a empresa americana THG, que vendia os bilhetes a preços abusivos, segundo a Polícia.

Na semana passada, quatro diretores da THG também tiveram mandados de prisão expedidos. Não há registro de sua entrada no Brasil. Hickey passou mal durante o momento da prisão e foi levado para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, onde está preso sob custódia. Segundo a polícia, ele teria informado que é cardíaco.