Se existe um grupo de atletas que vai sofrer grande pressão nos Jogos Olímpicos do Rio, este grupo é o da seleção feminina de vôlei e o seu técnico, José Roberto Guimarães. A equipe atual bicampeã, ouro em Pequim-2008 e Londres-2012, e o treinador, que subiu três vezes no lugar mais alto do pódio olímpico - 1992 foi com o time masculino - vão ter o maior desafio de suas carreiras: ser campeões em casa.

“A nossa preparação começou no dia seguinte ao final dos Jogos de Londres”, disse Zé Roberto. “Acho que vai ser bom demais, pois o apoio da torcida vai ser decisivo. Mas é preciso entender que a pressão também será muito grande em nosso desempenho”, disse Jaqueline, uma das mais experientes.

Zé Roberto costuma dizer que o grupo não está fechado até a última convocação, mas é claro que ele vai apostar no entrosamento de uma equipe que teve um desempenho espetacular nas duas últimas olimpíadas.

IMPECÁVEL

Em Pequim-2008, Sheila, Mari, Paula Pequeno e Cia. foram impecáveis. Passaram a primeira fase com cinco vitórias, todas por 3 sets a 0. E alguns adversários eram fortes. O Grupo reunia Itália, Rússia, Sérvia, Casaquistão e Argélia. Nas quartas de final e semifinal mais dois 3 a 0, diante de Japão e China, respectivamente. A decisão diante dos Estados Unidos não chegou a preocupar: 3 a 1.

Em Londres-2012, a campanha teve um alto grau de drama. As comandadas de Zé Roberto mostraram que um título olímpico não se ganha só com talento. É preciso superação, garra, vontade de vencer. A primeira fase foi muito irregular. Depois de uma apertada vitória na estreia sobre a Turquia, por 3 a 2, a equipe foi derrotada pelas norte-americanas por 3 a 1. Frente à Coreia do Sul, o revés por 3 a 0 trazia apreensão de que poderia ocorrer uma eliminação precoce.

Foi aí que Thaísa, Tandara, Natália, Fabiana...mostraram seu poder de decisão e bateram a China, com eletrizantes 3 sets a 2. A vaga nas quartas veio com 3 a 0 sobre a Sérvia.

SUPERAÇÃO

Mas o momento de maior tensão estava por vir. A vaga na semifinal frente à Rússia foi obtida após seis match points contra. Mais uma vitória por 3 a 2. Daí para frente, ninguém poderia parar o esquadrão de Zé Roberto, que passou por cima do Japão (3 a 0) e bateu os Estados Unidos, mais uma vez, por 3 a 1, com direito a virada.

No Rio, Zé Roberto sabe que todos os rivais vão se apresentar da melhor forma possível diante da seleção anfitriã dos Jogos, mas destaca quatro equipes que terão atenção especial na competição. “Os Estados Unidos deverão ser o principal adversário. Sérvia, China e Rússia também são times que deverão chegar muito fortes.”

PROBLEMAS

Durante o ciclo olímpico, Zé Roberto teve de conviver com uma série de desfalques, que impediram uma sequência no trabalho. Thaísa teve de ser submetida a cirurgia nos dois joelhos, Tandara teve filho e Fabíola ficou afastado por causa de problemas particulares. Mas diante do que essas moças já apresentaram dentro de quadra, nada parece impedir uma nova conquista em um momento tão importante para o esporte no País.

Por tudo isso, ninguém duvida que as meninas possam subir mais uma vez no lugar mais alto do pódio. “Mas não será nada fácil”, relembra Zé Roberto.

PÓDIOS

Além das duas medalhas de ouro nas duas últimas edições dos Jogos, o vôlei feminino ainda ficou na terceira colocação em Atlanta-1996 e Sydney-2000. Barcelona-1992 e Atenas-2004 foi quarto lugar.