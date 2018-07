Abril terá 8 eventos-teste e 2 inaugurações do Rio-2106

A exatos quatro meses dos Jogos Olímpicos, a cidade do Rio de Janeiro receberá, durante todo o mês de abril, um total de oito eventos-teste para o evento. O mês é o mais movimentado de todo o calendário do Aquece Rio. Os destaques vão para a inauguração do Estádio Aquático e da Arena do Futuro, que receberão suas primeiras competições, e para a última chance de Cesar Cielo se garantir na Olimpíada.

Nois oito eventos-teste, serão postas à prova dez modalidades. As competições já começam nesta sexta-feira, na Arena Carioca 1, que receberá o Sul-Americano de Levantamento de Peso. Já no dia 15, todas as atenções se voltam para o Estádio Aquático Olímpico, que será inaugurado com a última seletiva para atletas brasileiros, o Troféu Maria Lenk, que definirá a presença ou não do campeão olímpico Cesar Cielo nos Jogos do Rio.

Ainda no dia 15, sem público, será iniciada a última seletiva para os brasileiros do Tiro Esportivo, no Centro Olímpico de Tiro. No dia seguinte, as últimas vagas da Ginástica serão preenchidas na Arena Olímpica do Rio. O novo Estádio Aquático também receberá o Aberto Internacional de Natação Paralímpica, de 22 a 24 de abril, e um torneio amistoso de Polo Aquático que será fechado ao público, de 25 a 29 de abril.

No dia 23, a Arena Carioca 3 dá lugar à esgrima, para uma competição amistosa. Um quadrangular do handebol masculino, com Brasil, Estados Unidos, Cuba e Uruguai, inaugura a Arena do Futuro no fim do mês, de 29 de abril a 1º de maio.

Após a programação, restarão apenas quatro eventos-teste restantes para a Olimpíada, a serem realizados no mês de maio. No total, o ano prevê 44 competições do Aquece Rio.

CONFIRA AS DATAS

Sul-Americano de Levantamento de Peso (7 a 10 de abril) - Arena Carioca 1

Mundial de Tiro Esportivo (15 a 24 de abril) - Centro Olímpico de Tiro (fechado ao público)

Troféu Maria Lenk (15 a 20 de abril) - Estádio Aquático Olímpico

Seletiva da Ginástica (16 a 22 de abril) - Arena Olímpica do Rio

Aberto Internacional de Natação Paralímpica (22 a 24 de abril) - Estádio Aquático Olímpico

Torneio de Esgrima (23 a 27 de abril) - Arena Carioca 3

Torneio de Polo Aquático (25 a 29 de abril) - Estádio Aquático Olímpico (fechado ao público)

Torneio Internacional Masculino de Handebol (29 de abril a 1º de maio) - Arena do Futuro