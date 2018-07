Micale comanda 1º treino com bola na seleção e começa a esboçar time titular

O técnico Rogério Micale começou a colocar em prática na tarde desta terça-feira seus conceitos para a seleção que disputará a Olimpíada do Rio. Com 14 jogadores inscritos nos Jogos, realizou o primeiro treino com bola na Granja Comary, atividade marcada pela divisão do campo por setores. Também chamou atenção o fato de os goleiros serem estimulados a participar dos lances com os pés.

Rafinha, que se recupera de lesão muscular na coxa direita e fez trabalho de fortalecimento muscular, e Douglas Santos, que se apresentou pela manhã, não treinaram em campo. Marquinhos e Renato Augusto ainda não se juntaram ao grupo. Antes do início da atividade, Micale mostrou aos jogadores um quadro, que levou para o campo, com o posicionamento que considera ideal.

Micale observou a maior parte do treinamento, comandado pelo preparador físico Marcos Seixas. Durante a atividade, conversou por alguns momentos com o goleiro Fernando Prass e incentivou vários jogadores que realizavam as jogadas da maneira proposta.

O campo de jogo ficou restrito à extensão entre as áreas. As linhas laterais foram delimitas com base na risca lateral da grande área. Fitas brancas demarcavam áreas de atuação onde deveriam ficar os goleiros - posicionados na meia-lua.

Durante parte do treinamento, os jogadores, divididos em dois times e completados com atletas sub-20, tiveram que tocar a bola em espaços curtos, sempre em direção ao gol. Quando a bola chegava ao goleiro, que tinha de tocá-la com o pé e lançar um companheiro, era considerado gol. Os goleiros, aliás, tiveram ênfase no toque com os pés na bola, procurando passes e lançamentos.

Na parte final do treino, Micale mandou fazer dois quadrados nos lados do campo, tendo como base o círculo central, e exercitou lançamentos e viradas de jogo.

Na maior parte do treino, o time titular foi esboçado com 10 jogadores: Fernando Prass; Willian, Luan, Rodrigo Caio e Zeca; Rodrigo Dourado e Thiago Maia; Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus. Se tivesse na Granja, Renato Augusto seria titular. E Douglas Santos e Marquinhos também devem ter a preferência inicial de Micale.