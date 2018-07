Micale convoca seleção para a Olimpíada com Douglas Costa e Prass

O técnico Rogério Micale anunciou nesta quarta-feira, na sede da CBF, no Rio, a lista de convocados da seleção masculina para os Jogos Olímpicos do Rio. A relação, com 18 jogadores tem como principais nomes Neymar, Fernando Prass e Douglas Costa, ocupando o espaço destinado aos três aletas com mais de 23 anos que podem participar em cada na equipe na competição.

Neymar, porém, está garantido na Olimpíada, pois a CBF fechou um acordo com o Barcelona para que o jogador participasse do Rio-2016, ficando fora da disputa da Copa América Centenário. Além dele, os outros jogadores com mais de 23 anos chamados foram Douglas Costa, do Bayern de Munique, e Fernando Prasss, goleiro do Palmeiras, que nunca antes havia sido chamado para a seleção brasileira.

A relação não tem grandes surpresas entre os jogadores com menos de 23 anos. Entre os nomes, estão nomes com passagens recentes pela equipe principal como o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, o lateral-esquerdo Douglas Santos, do Atlético Mineiro, o volante Fred, do Shakhtar Donetsk, e o atacante Gabriel, do Santos. Além disso, jogadores promissores, que vêm se destacando no Brasileirão, como os atacantes Luan, do Grêmio, e Gabriel Jesus, do Palmeiras, também foram lembrados pelo treinador. Porém, uma ausência considerada surpreendente foi a do lateral-direito Fabinho, do Monaco - para a posição, Micale apostou em William, do Internacional, e no polivalente santista Zeca, que atua nas duas laterais.

Dos 18 jogadores convocados por Micale, 12 deles atuam em clubes brasileiros. Com isso, durante o período em que estiverem defendendo a seleção olímpica, eles irão desfalcar os seus times por diversas rodadas do Campeonato Brasileiro. Essa convocação, contudo, poderá não ser definitiva, já que diversos clubes europeus estariam relutantes em liberar seus jogadores - apesar de responsável pelo futebol olímpico, a Fifa não exige que os clubes liberem contratados para a competição.

Há duas semanas, Micale encaminhou à Fifa uma lista prévia com 35 pré-selecionados, mas os nomes foram revelados. E será dessa relação inicial que poderá sair os substitutos dos jogadores que não forem liberados pelos seus clubes ou que se lesionem - a relação de 18 nomes pode ser alterada até 14 de julho. A data de apresentação dos jogadores na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), será dia 18.

Não há uma confirmação sobre quais clubes estariam dificultando a cessão de jogadores, mas se sabe que a Olimpíada vai ser disputada durante a pré-temporada do futebol europeu. As informações, porém, são de que o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e o meia Felipe Anderson, da Lazio, todos com idade olímpica, seriam jogadores com dificuldades de obter a liberação dos seus clubes.

Antes da estreia na Olimpíada, a seleção brasileira tem um único amistoso agendado, para 30 de julho, diante do Japão, no Serra Dourada, em Goiânia. No Grupo A do torneio olímpico, o Brasil vai estrear na competição em 4 de agosto, no Mané Garrincha, diante da África do Sul. Depois, a equipe vai encarar o Iraque, no dia 7, também no estádio de Brasília. E o último jogo na fase de grupos vai ser diante da Dinamarca, em 10 de agosto, na Fonte Nova.

A conquista da inédita medalha de ouro olímpica é considerada uma obsessão para a seleção brasileira há anos, mas a preparação para os Jogos do Rio vem sendo marcada por alguns percalços. Inicialmente, a equipe seria dirigida por Alexandre Gallo, que foi demitido em maio de 2015, especialmente em razão do fracasso no Sul-Americano Sub-20, em que o Brasil foi o quarto colocado.

Ficou decidido, então, que Dunga seria o treinador da equipe na Olimpíada, mas com Micale dirigindo o time em amistosos, pois os jogos preparatórios sempre foram realizados em datas próximas aos compromissos da seleção principal. Porém, Dunga caiu em junho, depois da eliminação do Brasil na primeira fase da Copa América Centenário. O seu sucessor, Tite, decidiu dirigir apenas a seleção principal. Assim, o comando do Brasil nos Jogos do Rio ficou mesmo com Micale.

LISTA

Goleiros - Fernando Prass (Palmeiras) e Uilson (Atlético-MG).

Laterais - Douglas Santos (Atlético-MG), Willian (Internacional) e Zeca (Santos).

Zagueiros - Luan (Vasco), Rodrigo Caio (São Paulo) e Marquinhos (PSG).

Meio-campistas - Rafinha (Barcelona), Rodrigo Dourado (Internacional), Fred (Shakhtar Donetsk), Thiago Maia (Santos) e Felipe Anderson (Lazio).

Atacantes - Neymar (Barcelona), Douglas Costa (Bayern de Munique), Gabriel (Santos), Gabriel Jesus (Palmeiras) e Luan (Grêmio).

