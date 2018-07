Micale divulga lista da Olimpíada e 'aguarda' clubes europeus

O técnico Rogério Micale anuncia nesta quarta-feira, às 11h, a lista de convocados da seleção masculina para os Jogos Olímpicos do Rio-2016. A relação contará com 18 jogadores e quatro suplentes. A convocação, contudo, poderá não ser definitiva, já que diversos clubes europeus estão relutantes em liberar seus jogadores – apesar de responsável pelo futebol olímpico, a Fifa não exige que os clubes liberem contratados para a competição. O atacante Neymar, do Barcelona, é o único já garantido.

Há duas semanas, Micale encaminhou à Fifa uma lista prévia com 35 pré-selecionados. Desses, 22 jogadores serão anunciados nesta quarta-feira. A lista seguirá para o Comitê Olímpico do Brasil (COB), responsável pela inscrição dos atletas nos Jogos. Até o dia 18 a relação poderá ser alterada, desde que a mudança envolva jogadores que esteja na relação de 35 pré-inscritos.

A CBF optou por não divulgar os escolhidos por receio de os clubes vetarem a participação na Olimpíada. A estratégia pode não ter surtido muito efeito. Em agosto, os times europeus estarão em pré-temporada e, por isso, estão fazendo jogo duro com a seleção. O lateral-direito Fabinho, do Monaco, o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e o meia Felipe Anderson, da Lazio, todos com idade olímpica, são três dos jogadores dados como certos na seleção, mas cujos clubes estão relutantes em liberá-los.

Dos jogadores com idade acima de 23 anos, a CBF inscreveu Neymar, os meias William, do Chelsea, e Douglas Costa, do Bayern de Munique, o zagueiro Thiago Silva, do PSG, e o goleiro Fernando Prass, do Palmeiras.

A pré-lista conta com três jogadores do Internacional com menos de 23 anos: os atacantes Vitinho e Valdívia e o volante Rodrigo Dourado. Valdívia deverá voltar aos gramados hoje, na partida do time gaúcho contra o Flamengo, pela 12ª rodada do Brasileirão. Ele não atua desde novembro do ano passado, quando rompeu os ligamentos do joelho esquerdo em amistoso da própria seleção olímpica. O goleiro Jordi e o zagueiro Luan, ambos do Vasco, também estão pré-inscritos, assim como o meia Gustavo Scarpa, do Fluminense.