Michael Phelps aproveita férias na piscina com a família

O nadador Michael Phelps mal se aposentou e já está de volta às águas. Desta vez, o americano não estava atrás de nenhuma medalha, mas sim curtindo um dia ensolarado com sua família. Phelps publicou uma foto em sua conta no instagram onde curte a piscina com sua esposa, a modelo Nicole Johnson, e seu filho Boomer de apenas três meses.

Recém aposentado, Phelps disse adeus à competições nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na ocasião, o nadador veio ao Brasil e faturou seis medalhas, sendo cinco delas de ouro e uma de prata. Ao todo, o americano conquistou 28 medelhas olímpicos, sendo que em apenas cinco oportunidades não esteve no lugar mais alto do pódio. Com isso, se tornou o maior atleta olímpico de todos os tempos.

PARTICIPE