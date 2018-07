Ministério anuncia mais 3 atletas contemplados pelo Bolsa Pódio

Por meio de nota oficial divulgada nesta quarta-feira, o Ministério do Esporte informou que publicou no Diário Oficial da União, da última terça, uma lista de 13 atletas olímpicos contemplados com o Bolsa Pódio, sendo que três destes nomes são novos no programa de auxílio financeiro que é concedido pelo governo a atletas de alto rendimento que visa a disputa dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.

Clélia Marques da Silva, do boxe, e os ginastas Francisco Barreto Júnior e Pétrix Stevan Barbosa são os mais novos beneficiados, sendo que outros dez tiveram suas bolsas renovadas. São eles: Roberto Custódio, Adriana Araújo e Julião de Miranda Neto (todos do boxe); Sérgio Sasaki e Arthur Nory Mariano (ginástica artística), Bárbara Chianca, Alex Pombo, Mariana dos Santos Silva e Nathália Brígida (judô); e Marcus Vinicius D'Almeida (tiro com arco).

Mais alta categoria do Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio só pode ser concedido para atletas que figuram entre os 20 primeiros colocados do ranking de sua modalidade ou prova específica e ser indicado pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto, em conjunto com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) ou Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O Bolsa Pódio atualmente contempla 242 atletas de modalidades individuais (olímpicas e paralímpicas) e seus valores variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil, enquanto outros 179 atletas de modalidades coletivas também recebem este tipo de benefício. E, de acordo com o governo, os recursos do plano para esses 421 atletas já somam outros investimentos na ordem de R$ 287,3 milhões ao total.