Ministério do Esporte faz campanha de Rio-2016 no GP do Brasil

O Ministério do Esporte vai aproveitar a visibilidade mundial que o Brasil ganha com o GP do Brasil de Fórmula 1 para divulgar neste domingo, durante a corrida, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Três placas de pista do Autódromo de Interlagos vão divulgar a mensagem "#SOMOSTODOSBRASIL" e "O Brasil na luta contra a dopagem no esporte".

Trata-se do pré-lançamento da campanha de comprometimento com a Olimpíada de 2016. Para tanto, o governo federal e o Ministério do Esporte querem capitalizar a audiência da corrida da F1, que é assistida em 189 países. O GP brasileiro terá largada às 14 horas, em São Paulo.

"O conceito #SOMOSTODOSBRASIL é o que vai dirigir a campanha não só do Ministério do Esporte mas de todos os demais órgãos do governo federal a partir do GP Brasil de Fórmula 1 até o encerramento da Paralimpíada", explica Ricardo Leyser Gonçalves, secretário executivo do Ministério do Esporte.

Não é a primeira vez que a Fórmula 1 ajuda na divulgação da Olimpíada. Na corrida de 2008, quando o Brasil ainda estava em campanha para receber o grande evento esportivo, o Ministério do Esporte promoveu a candidatura do Rio em um espaço reservado no autódromo. No ano seguinte, a capital fluminense foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos.