Ministério do Esporte libera mais duas parcelas, mas Bolsa Atleta segue atrasado O Ministério do Esporte anunciou nesta semana que mais duas parcelas do Bolsa Atleta, programa do governo federal que beneficia atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas, foram liberadas para 6.010 esportistas. Ao todo, o ministério prometeu desembolsar R$ 13,9 milhões aos atletas até o dia 30 deste mês.