Ministra japonesa descarta ideia de Donald Trump de adiar Olimpíada em um ano

A sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adiar a Olimpíada por um ano em função da pandemia de coronavírus foi descartada pelo ministra japonesa encarregada da organização do evento esportivo. "Nem o COI nem o Comitê Organizador contemplam o cancelamento ou adiamento. Absolutamente, não", disse Seiko Hashimoto, em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira.

